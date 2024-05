Smaltimento di rifiuti. Blitz anche nel Piceno: scattano multe e denunce

Coinvolge anche la provincia di Ascoli la vasta operazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti, per accertare e sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le articolate attività, coordinate a livello centrale dallo ’Sco’, sono state condotte dagli agenti delle Squadre mobili e delle ’Sisco’ in 33 province italiane con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione Ambientale e della Polizia Stradale. In alcune province, vista la specificità operativa in cui si è operato, sono state coinvolte anche le strutture periferiche del Corpo nazionale della Capitaneria di Porto. In provincia di Ascoli sono state controllate 4 attività ed identificate 30 persone. Ai controlli è seguita la contestazione di una sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ed il deferimento di un individuo che è stato denunciato per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. "L’attività – si legge in una nota – rientra nella costante azione di prevenzione e monitoraggio condotta dalla Polizia di Stato, in un settore che da decenni rappresenta una fonte di ingente, illecito profitto anche per le organizzazioni criminali, al fine di porre un freno all’espansione dei crimini ambientali che danneggiano il territorio e mettono costantemente a rischio la salute dei cittadini".