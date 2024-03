Solidarietà e democrazia, via agli incontri con i cittadini

Primi due forum del gruppo Offida Solidarietà e Democrazia, avviati dal candidato sindaco Luigi Massa. Due momenti di confronto ampio per raccogliere idee e suggerimenti rispetto alla costruzione del programma elettorale che sarà presentato in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Tante le idee che sono emerse sulle tematiche di solidarietà, inclusione (primo forum) e migliore qualità della vita (secondo forum). Offida è da sempre una comunità che abbraccia i valori della solidarietà e dell’inclusione: le amministrazioni che si sono succedute si sono contraddistinte per programmi di supporto sociale e progetti di sensibilizzazione. Offida Solidarietà e Democrazia si impegna nuovamente affinché il tessuto sociale rimanga forte e coeso e la città continui a essere accogliente e inclusiva per tutti i suoi abitanti. Il candidato Massa durante il secondo forum ha chiesto ai partecipanti di riflettere sulla qualità di vita degli offidani confrontandosi con loro su come raggiungere l’obiettivo di migliorarla. Si è parlato dei servizi utili al cittadino e dell’importanza di preservare la vivacità della comunità. "Molte delle interessanti idee e proposte che abbiamo ricevuto – conclude Massa – saranno elaborate e troveranno riscontro nel programma elettorale". I prossimi due forum: mercoledì 3 aprile, ore 21 OffidAdesso è futuro, venerdì 5 aprile, ore 21 OffidAdesso, resiliente, attiva e attrattiva.