Sopravissuta al sisma, parla della seconda vita:. Alexandra Filotei a teatro

Alexandra Filotei dopo il dramma del terremoto del 2016 torna sul palco a Grottammare venerdì prossimo, 16 febbraio, al Teatro delle Energie con lo spettacolo "La Notte degli Innamorati". E chi è più innamorata della vita se non Alexandra Filotei attrice romana e che ad agosto del 2016, in vacanza a Pescara è rivissuta per la seconda volta, uscendo viva dalle macerie del tremendo terremoto. Dopo essere stata 9 ore sepolta viva sotto le macerie e dopo aver perso persone care, a Grottammare è pronta a raccontare la sua storia.

Solo lei può farlo e solo lei può mettere in scena la sua intima tragedia con quel filo d’ironia che dice "le ha salvato la vita!". Alessandra farà ridere, riflettere, emozionare, vivere il mondo, sotto e sopra la linea della terra, in modo delicato e rispettoso. Grande soddisfazione per l’associazione Lido degli Aranci che gli è stata sempre vicino anche nel periodo buio chiamandola a Grottammare svariate volte. Spettacolo che farà da apertura al concerto di Riccardo Foresi e la That’s Amore Swing Orchestra Biglietto euro 10. Info e prenotazioni al 335.6234568