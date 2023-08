Sorpreso mentre abbandona un materasso in mezzo alla strada

Con tutte le comodità che ci sono, ormai è diventato più difficile abbandonare i rifiuti in giro lungo le strade che portarli in ricicleria o farli venire a caricare sotto casa. Nonostante l’impegno delle amministrazioni, purtroppo, c’è ancora chi non riesce a superare questa pessima abitudine. Per fortuna ci sono le telecamere e ci sono le forze dell’ordine che vigilano e ogni tanto qualcuno ci lascia le penne. E’ il caso di un cittadino straniero residente a Massignano, colto mentre scaricava una rete e un materasso sul ciglio della strada, addossato sul muro di cinta del campo sportivo di Cupra Marittima. In passato vi erano i bidoni che poi sono stati tolti perché la zona era diventata una discarica a cielo aperto, ma c’è chi ha continuato ad abbandonare rifiuti. Alle 21,30 di Ferragosto l’uomo ha scaricato rete e materasso ed è stato ripreso dalla telecamera. La polizia municipale in poche mosse è risalita alla persona, che è stata convocata e sanzionata. Va aggiunto che nei mesi scorsi altre tre sanzioni, per altrettanti conferimenti errati, vicino al cinema Margherita, sono state elevate a cittadini del luogo. "Una persona che ha fatto la fatica di caricare in macchina rete e materasso, avrebbe potuto conferire in ricicleria la mattina dopo o avrebbe potuto anche prenotare il ritiro della Picenambiente a casa propria, invece è andato a scegliere la strada più difficile – commenta il sindaco Alessio Piersimoni – In via Taffetani, nonostante l’isola ecologica automatizzata, che consente di conferire h 24, con il tesserino sanitario o richiedere la green card al Comune, c’è chi passando getta i sacchetti dei rifiuti al volto senza scendere dall’auto. Stiamo intensificando i controlli perché le comodità di conferimento ci sono e l’informazione a tappeto è stata fatta. Ora basta".

Marcello Iezzi