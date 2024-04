Sostituzione dei contatori troppo vecchi

Ciip ha incaricato una nuova ditta per la sostituzione massiva dei contatori d’utenza obsoleti. Ne ha dato notizia il direttore Giovanni Celani specificando che "si tratta dell’azienda Easy Servizi, i cui operatori sono autorizzati ad effettuare l’intervento tecnico e dovranno presentarsi, dove è prevista la sostituzione del contatore, muniti di tesserino identificativo, garantendo così un servizio affidabile e conforme alle normative di settore". Qualora qualcuno nutrisse dubbi sull’identità degli addetti ai lavori può telefonare al numero verde 800 216172 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato dalla Ciip. Nei giorni scorsi al gestore delle acque erano giunte segnalazioni di falsi operatori e tecnici che si presentano nelle case a nome della Ciip chiedendo a vario titolo di poter entrare nelle abitazioni anche per effettuare delle analisi sull’acqua a causa di una presunta contaminazione di mercurio e di cloro. L’azienda ha voluto opportunamente mettere in guardia i cittadini dai rischi di truffe, precisando che "non si rileva alcuna contaminazione di mercurio e cloro nelle acque" e che "in nessuna circostanza il personale dipendente è autorizzato a richiedere somme di denaro". Non date soldi a nessuno.

p. erc.