"Sottopasso, ci attiviamo per mettere in sicurezza la zona"

Nei giorni scorsi ci siamo occupati del sottopasso ferroviario che collega via Lombardia a ovest in via Ponza a est a sud di Grottammare, che per la sua conformazione e soprattutto per la vegetazione che lo adorna, fa paura ai residenti che lo impiegano per andare da una parte all’altra. Un punto in cui vi sono state aggressioni, arresti per spaccio di droga e dove c’è chi vi si apparta per altre esigenze. L’assessore alle manutenzioni del comune di Grottammare, Bruno Talamonti, dopo aver approfondito il caso, a seguito della segnalazione di una nostra lettrice, fa sapere che quel sottopasso ferroviario è stato riqualificato dall’azienda privata che ha costruito i tre palazzi circolari per consentire agli acquirenti un facile accesso al mare. Quindi un sottopasso, attraversato da un fosso che arriva al mare e che non potrà mai essere una strada riconosciuta dal comune. Ciò nonostante, Bruno Talamonti afferma: "Il terreno dove c’è la siepe di oleandri, al confine tra la strada e il sottopasso, la società che ha realizzato la lottizzazione l’ha ceduto al comune, per cui ci attiveremo per mettere in sicurezza la zona, affinché chi utilizza il sottopasso possa farlo con maggiore tranquillità".