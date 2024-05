Spaccato il lunotto di una Panda

Come se non bastassero i danneggiamenti avvenuti nei giorni scorsi su auto parcheggiate lungo le strade del quartiere Ischia-Ascolani, di Grottammare, lunedì mattina, in pieno giorno, qualcuno ha spaccato il lunotto posteriore di una Fiat Panda in sosta nelle vicinanze del campetto di calcio San Filippo Neri, a nord di San Benedetto. In questo caso non si è trattato di un danneggiamento fine a se stesso, come avvenuto domenica nei pressi del centro commerciale L’Orologio di Grottammare, ma l’autore dell’impresa criminosa ha rubato oggetti all’interno dell’utilitaria ed ha anche danneggiato il cruscotto, forse nel tentativo di portare via qualche pezzo. L’episodio è avvenuto nella stessa zona dove domenica notte sono state rubate le ruote a una Mercedes.