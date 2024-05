’Sparse Plus’ tra Marche e Toscana. Gli spettacoli partono dal Piceno

Marche e Toscana insieme per ‘Sparse Plus’. Un progetto che è stato presentato ieri mattina nel corso di una affollata conferenza stampa con la partecipazione online di tanti sindaci delle due regioni. E’ stata la Presidente di Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti ad introdurre il progetto assieme al Presidente dell’Amat Piero Celani e al direttore Gilberto Santini. Da maggio a ottobre 2024 il progetto entrerà nel vivo con Sparse Plus festival che attende il pubblico negli splendidi borghi di Marche e Toscana con 23 appuntamenti di teatro e circo contemporaneo. La sezione ’marchigiana’ del festival prenderà il via dal territorio Piceno questo fine settimana da Maltignano con ‘Officina oceanografica sentimentale’ di Samovar. Uno spettacolo poetico di spatole, rotelle e onde tout public, da 5 anni, per 7 viaggiatori/spettatori alla volta, proposto in dieci repliche nel ‘Teatro Roulotte’ in Piazza Giuseppe Di Vittorio. Si proseguirà poi con clown, stand up comedy, giocoleria, burlesque, mimo, fachirismo, musica e canto dal vivo sapientemente presentate da un concentrato di ritmo ed energia il 1 giugno a San Ginesio nel Chiostro di Sant’Agostino a Santa liberata cabaret, una ’giostra di artiste spericolate’. Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin porteranno poi in scena il 26 giugno alla Chiesa dell’Annunziata di Cossignano il famosissimo libro ‘Oh! Il libro che fa dei suoni ‘dell’autore francese Hervé Tullet. Il 19 luglio Sparse Plus festival farà tappa al Teatro Comunale della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche con Giusto di Rosario Lisma, la storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo e un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati. La sezione marchigiana di Sparse Plus festival si avvierà alla conclusione e lascerà poi il testimone a quella toscana con Cappuccetto Rosso nel bosco.

Valerio Rosa