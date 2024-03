Spettacolo nuoto con i campionati regionali esordienti

Due fine settimana di grande partecipazione ai campionati regionali invernali di nuoto esordienti A e B disputatesi nell’impianto natatorio Grottammare Piscine. Diciotto squadre provenienti da tutte le Marche, con una media di 400 atleti in vasca per ogni sessione, hanno dato vita a una manifestazione di alto livello. "Tutti i migliori atleti marchigiani riuniti nel nostro bellissimo impianto per competere nell’evento per loro più importante – fanno sapere dalla Delphinia Team Piceno – La nostra squadra agonistica ha partecipato con grinta e impegno ottenendo belle soddisfazioni". Gli atleti della Delphinia hanno conquistato 21 medaglie sia nella prima che nella seconda giornata di gare. Ad alternarsi nelle premiazioni degli atleti, il presidente del comitato regionale Fin Marche, Fausto Aitelli e i rappresentanti del comune di Grottammare, l’assessore Alessandra Biocca e il consigliere delegato allo Sport Nicolino Giannetti. "L’impianto natatorio di Grottammare offre l’opportunità a numerosi cittadini di praticare attività agonistiche e non – afferma Giannetti - La nostra struttura, una delle poche e meglio attrezzate nella regione e ospita regolarmente importanti eventi sportivi.