Spezia-Sudtirol al veleno. D’Angelo attacca il presidente Pasini

Il turno infrasettimanale ha portato una lieve notizia positiva per l’Ascoli. Quella relativa all’incredibile exploit per 2-0 della Feralpisalò in casa dallo Spezia. Al termine dell’incontro non sono mancate le polemiche da parte dei liguri. "Il nostro calcio sta andando sempre peggio – il commento del tecnico D’Angelo –, perché se il presidente di una squadra (il patron dei gardesani Pasini ndr) si permette di fare dichiarazioni del genere non c’è possibilità di redimerlo questo mondo. È stato un tentativo che poco si addice al presidente di una squadra di calcio, secondo me. Non può essere sopportabile che vengano fatte dichiarazioni simile prima di una gara. È di una scorrettezza impressionante. Ho avuto anche l’occasione di dirglielo. Non ho alcun timore. Io prima della gara sono stato zitto. Ora dietro ad ogni episodio in favore della Feralpisalò ci sarà il dubbio che derivi da quelle dichiarazioni. Se uno pensa queste cose è meglio che si tiri fuori da questo sport".