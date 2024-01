Spid e Cie, nuove identità digitali

"Spid e Cie, le nuove identità digitali" è il titolo del corso gratuito in programma venerdì prossimo, dalle 15 alle 18, al Centro Pacetti di Monteprandone, inserito nel progetto attuato dalla Regione per implementare le competenze digitali dei cittadini. Durante la lezione sarà spiegato cos’è un’identità digitale, come ottenerla e come usarla per l’accesso ai servizi digitali online. Mediante esercitazioni pratiche saranno mostrati i vantaggi legati al loro utilizzo. Il servizio riservato ai residenti nel comune di Monteprandone, è gratuito. I partecipanti dovranno portare il proprio dispositivo mobile con cui esercitarsi. I prossimi corsi sono: "Diventare bravi con i social media" (23 febbraio); "Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini" (8 marzo); "Trovare nuove opportunità di lavoro online" (22 marzo). Da aprile prenderanno il via i corsi avanzati.