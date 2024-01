Spinetoli, via alla messa in sicurezza del parcheggio al Parco Eusebi

A Spinetoli partono i lavori di messa in sicurezza del parcheggio in prossimità del Parco Eusebi della parte alta del paese. L’intervento è finanziato con fondi del Pnrr, l’importo dei lavori è pari a 75.940,00 euro. "Si tratta – ha detto il sindaco Alessandro Luciani – di un importante intervento per la parte alta del Comune, che si aggiunge ai numerosi interventi che abbiamo messo in atto per dare nuova luce e vita a Spinetoli capoluogo. Dopo la bella notizia, arrivata a fine anno, dell’inserimento del centro storico di Spinetoli nell’elenco dei borghi storici della Regione Marche, continua l’impegno dell’amministrazione comunale nella valorizzazione e riqualificazione del Capoluogo". Va sottolineato che l’amministrazione ha investito realizzando tre musei: quello della scultura, della civiltà contadina e della necropoli romana. I musei in questi mesi sono diventati punti strategici, un impegno di cui l’amministrazione si è fatta carico per rivitalizzare il centro storico, il Comune ha puntato anche sull’enogastronomia dando l’avvio ad un percorso di degustazioni con il Belvedere Divino.