Sta nascendo il San Park:: "La città merita questo"

Green e sostenibile. Il San Park che sorgerà nell’area Brancadoro rappresenterà il polmone verde della città con annesse attività sportive ed eventi e sarà il centro della mobilità sostenibile. Sideralba Green, proprietaria dell’area, è stata di parola. Nel progetto, appena presentato in Comune – attesissimo da mesi – non ci sono sorprese. Tutto è riportato esattamente come il ceo di Sideralba Luigi Rapullino aveva anticipato al momento dell’acquisizione dell’area all’asta. Non è prevista cementificazione, dunque non sarà necessaria alla realizzazione del progetto neppure la richiesta di alcuna variante. "Credo che il progetto - ha detto il ceo di Sideralba Luigi Rapullino – rispetti totalmente la destinazione d’uso dell’area (per lo più a verde sportivo, ndr) e soprattutto la città da un punto di vista morale ed etico, lo reputo un progetto bello, innovativo. Io ci credo molto, credo in un futuro di energie rinnovabili, andremo sempre più verso la mobilità elettrica. A me piace questa città, credo che San Benedetto meriti una struttura del genere e una visione del genere. Non mi interessa costruire hotel, io vedo in quell’area verde, alberi, energia, eventi, sport, natura e salute". Un parco verde esteso con un’arena per gli eventi e impianti polivalenti per diverse discipline sportive. Su circa un terzo dell’intera area saranno piantumate oltre 1.000 nuove piante e predisposti 2 km di percorsi per praticare sport. L’Arena, una struttura innovativa nello stile architettonico e nell’efficienza energetica, conterà 5.000 posti per concerti, eventi culturali e sportivi. Saranno oltre 15 le strutture sportive polivalenti per tornei locali e internazionali. Prevista una nuova area parcheggi pubblica con e-bike sharing e move sharing a energia pulita, un’ampia area parcheggio per circa 3.000 posti auto all’ombra di pensiline fotovoltaiche di design, che forniranno energia elettrica tramite stazioni di ricarica in loco. Inoltre, è prevista la nuova stazione degli autobus elettrici della città che saranno ricaricati gratuitamente attraverso l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. Il piano, come era stato anticipato sarà ‘ad orologio’: si inizierà in una porzione dell’intera area per poi proseguire in senso orario sulle altre parti. "E’ un piano triennale – ha spiegato Rapullino -, cominceremo dai campi da padel e dall’arena per gli eventi, dalle due estremità per poi proseguire verso il centro. Se riusciamo vogliamo lanciare il primo grande evento il prossimo anno, a fine estate. Abbiamo presentato il progetto, ora attendiamo il parere del Comune. Siamo pronti ad iniziare i lavori subito. Spero che la città apprezzi questo progetto, io ci credo molto".

Sabrina Vinciguerra