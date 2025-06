Stabile fatiscente in via Pascoli, crolla parte di tetto

Allarme per il crollo di un tetto in via Giovanni Pascoli, a San Benedetto, una strada stretta a senso unico, parallela a via Pizzi che esce sulla statale Adriatica. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. Si tratta di un opificio che anni addietro aveva ospitato una carrozzeria per auto.

A segnalare il crollo è stata una donna che abita nei pressi e che, ieri mattina, ha visto un polverone sollevarsi dal capannone. Temendo qualcosa di grave ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono subito accorsi ed hanno ‘registrato’ l’ennesimo crollo di una porzione di tetto realizzato con travi di legno che, a seguito dell’età e dello stato di abbandono, ogni tanto lasciano cadere tratti di calcinacci, coppi e materiali edilizi.

I pompieri hanno verificato la situazione, anche alla presenza di un responsabile della struttura ed accertato che, al momento, non vi sono particolari rischi per i vicini o gli stessi passanti, poiché i crolli interessano solo la parte interna del vetusto fabbricato.