Stabilizzati 108 lavoratori. Ast, ecco le assunzioni:: "Riduciamo il precariato"

L’Ast di Ascoli ha stabilizzato 108 operatori sanitari precari del comparto. Ha infatti proceduto, ieri, con l’assunzione a tempo indeterminato di 52 infermieri e 56 operatori socio sanitari. Un’azione concreta finalizzata alla riduzione del precariato negli ospedali del Piceno. "In continuità con quanto attuato alla fine del 2023 – fa sapere l’Ast –, quando la direzione aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato per circa 40 dipendenti, oggi (ieri ndr) sono stati stabilizzati secondo le regole Covid 108 dipendenti. A brevissimo si provvederà a applicare la medesima normativa Covid alle altre figure professionali aventi diritto. Ciò va verso gli obiettivi che la direzione si è prefissata, ovvero riduzione del precariato e mantenimento del personale che ha già acquisito competenze. Questa importante azione è stata resa possibile anche grazie al supporto della Regione che ha alzato il tetto di spesa del personale di 1,2 milioni di euro. Questo innalzamento è stato recepito dall’azienda nel Piano del fabbisogno triennale del personale 2024 che, rispetto al documento di marzo 2023, riporta 15 infermieri e 11 Oss in più. Il risultato di oggi è stato raggiunto grazie anche agli accordi siglati con le rappresentanze sindacali che hanno continuato a confrontarsi con l’azienda per proseguire nella predisposizione dei nuovi regolamenti e accordi che permetteranno ai lavoratori di ricevere i benefici previsti per legge e per contratto".

Esprimere soddisfazione il sindaco Marco Fioravanti che dice: "La stabilizzazione di 108 precari dell’Ast di Ascoli è un grande risultato, che conferma il sinergico lavoro che l’amministrazione comunale sta portando avanti con l’Azienda sanitaria territoriale e con la direttrice Nicoletta Natalini, alla quale va il mio plauso. Quando sono stato eletto sindaco abbiamo scongiurato la realizzazione dell’ospedale unico, che avrebbe portato alla ‘morte’ del Mazzoni e di Ascoli, dal punto di vista sociale e sanitario. La stabilizzazione di 108 operatori è un risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione con la Regione. Grazie al lavoro che stiamo portando avanti abbiamo posto un freno a tanti anni di mala gestione della sanità locale". "Per noi – concludono Cgil, Cisl, Uil, Fials, Ugl salute, Nursing Up – il risultato raggiunto con il Piano assunzioni, e ora con la stabilizzazione di 108 operatori, è il migliore che si poteva conseguire con gli strumenti normativi, economici e giuridici disponibili".

Lorenza Cappelli