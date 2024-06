Stagione dei concerti a tutto jazz. Al Concordia Succi e Travaglini

E’ un concerto dedicato al jazz ed alla musica d’autore, quello per la Stagione dei Concerti organizzato dal Comune di San Benedetto e dalla Gioventù Musicale d’Italia in programma venerdì 7 giugno, alle 21.15, al teatro Concordia di San Benedetto. In scena il duo composto da Achille Succi, sassofonista e clarinettista modenese e dal pianista e compositore sambenedettese Stefano Travaglini, per un concerto di grande fascino ed entusiasmo, un percorso nel mondo del jazz e dell’improvvisazione, con le musiche di Stefano Travaglini e Thelonius Monk. Il duo presenterà anche il suo ultimo disco, dal titolo ’Book of innocence’, firmato da Notami jazz. Stefano Travaglini e` un pianista e compositore principalmente interessato all’affascinante mondo dell’improvvisazione. Ha pubblicato quattro album: The Hungarian Songbook, patrocinato dall’Accademia d’Ungheria, in cui improvvisa liberamente su antiche melodie magiare proposte dalla cantante ungherese F. Halmos, Ellipse, solo piano, registrato ad Oslo al Rainbow Studio, considerato "a masterwork of improvised music" (All About Jazz), The long line, con il pianista M. Coclite, prodotto dall’etichetta americana Odradek Records e l’ultimo album solista Monk, Fifteen piano reflections, dedicato alla musica di Thelonious Monk. Nel 2021 si aggiudica il Primo Premio al Concorso di Composizione pianistica ’G. Canciani’. Achille Succi. Sassofonista e clarinettista, tra i numerosi artisti con cui ha collaborato ci sono Uri Caine, Louis Sclavis, Ernst Reijseger, Pierre Dørge, Kenny Wheeler, Franco D’Andrea, Sylvie Curvoisier, Ralph Alessi, Butch Morris, Ettore Fioravanti, Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Simone Guiducci, Cristiano Calcagnile, Giancarlo Tossani, Vincenzo Vasi, Giovanni Falzone, Umberto Petrin, Fabrizio Puglisi; pren-dendo parte inoltre a numerosi concerti e incisioni discografiche in Europa e nel mondo.

Tra le principali incisioni quelle con il trio "Atman", con Fabrizio Puglisi e Alberto Capelli; il gruppo "Fresh Frozen" con il pianista compositore Christopher Culpo, "Othello Syndrome" di Uri Caine, "Bach in black" con il sassofonista Mario Marzi. I due virtuosi ci regalano una collezione di brani che merita una completa e ripetuta attenzione, un’esperienza di ascolto eccezionalmente gratificante. Un concerto da non perdere. Biglietti 10 euro intero e 7 ridotti per ragazzi fino a 21 anni e iscritti all’Utes. On line sul circuito ciaotickets e presso tutte le rivendite autorizzate, ma è anche possibile la prenotazione telefonica al numero 3805921393. Stefania Mezzina