Start up innovative, Smau Marche premia 3 progetti per una transizione digitale e un benessere aziendale

Un rapido cambiamento sta caratterizzando il mercato del lavoro ed è necessario per le aziende ripensare ai propri modelli di coinvolgimento dei dipendenti. Su questi presupposti si è svolta ieri Smau Marche sul tema: "Transizione ecologica, digitalizzazione e benessere aziendale". Ai Filarmonici numerosissime start up si sono confrontate con investitori e aziende per far conoscere le loro proposte. L’iniziativa di Regione e Camera di Commercio in collaborazione con Smau vuole favorire la nascita di nuove partnership. L’assessore allo sviluppo economico Antonini ha spiegato che "le startup innovative sono un patrimonio importante. Nelle Marche abbiamo questa grande risorsa rappresentata da ben 327 start up innovative. E Ascoli è la quarta provincia, in Italia, per densità di start up innovative. Realtà composte da giovani menti creative che sanno intercettare gli strumenti della contemporaneità, come quelli della transizione digitale e innovativa, per metterli a disposizione dell’intero sistema produttivo regionale e nazionale". Antonini ha poi ricordato come la Regione Marche sostenga le startup "con molti strumenti operativi".

A partire dai bandi di finanziamento. Quello relativo alla Ricerca e sviluppo per l’innovazione (pubblicato il 10 maggio scorso) con una dotazione di 45 milioni di euro del Fesr 2021-2027, a cui seguirà un altro bando Fesr di 27,5 milioni per la diversificazione dei prodotti e dei servizi. Ha anche anticipato "un ulteriore bando da 9,5 milioni per progetti di sviluppo e consolidamento sul mercato delle startup innovative, senza dimenticare gli interventi specifici realizzati per favorire l’internazionalizzazione di queste attività".

Premiate tre start up delle Marche con 2.500 euro ciascuna che si sono contraddistinte per progetti realizzati, negli ultimi due anni, in tema di salute e benessere del lavoratore: Iotalab per aver sviluppato Woderbox, un dispositivo multisensore per lo smart working, Happiness for future srl per Vivi365, un programma annuale di formazione sulla felicità, Native to per un intimo termico innovativo.

Vittorio Bellagamba