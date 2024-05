Stella al merito per. Paola Vallorani Paola Vallorani, Vicedirettrice della banca di Ripatransone e del Fermano, ha ricevuto la Stella al merito del lavoro dal Presidente Mattarella. Vallorani ha condiviso il riconoscimento con i suoi colleghi, sottolineando l'impegno e la dedizione nel raggiungere gli obiettivi per sostenere le comunità in cui operano.