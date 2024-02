Stop alle bombolette spray per il Carnevale

Nelle località dove si svolgono le manifestazioni carnascialesche i sindaci hanno emesso ordinanze che vietano comportamenti da mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico. A Grottammare, dove oggi pomeriggio in piazza Carducci, ore 15,30, arriva il carnevale dei bambini, il sindaco Alessandro Rocchi ha firmato l’ordinanza di divieto all’utilizzo di bombolette spray che emettono sostanze filanti, schiumogene e simili. Le disposizioni sono valide su tutto il territorio comunale per l’intero periodo dei festeggiamenti. Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha firmato un’ordinanza che da oggi a martedì 13 febbraio, vieta l’acquisto, l’utilizzo e la vendita, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti. Nelle giornate dell’11 e 13 febbraio, dalle 12 alle 20 all’interno dell’area interessata dalla manifestazione è vietata l’introduzione di bevande in bottiglie di vetro, disponendo che il consumo delle stesse possa avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica. Vietata anche l’introduzione ed il consumo di superalcolici.