Strage di alberi e anche di tetti: la conta dei danni

Il maltempo non ha risparmiato la Vallata, il forte vento durante la notte ha causato diversi danni e disagi, tanto che il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio, con un’ordinanza in via precauzionale ha chiuso le scuole, le palestre e i campi sportivi, il cimitero, i parchi e i giardini. Vigili del fuoco e operai dei Comuni hanno lavorato alacremente per tutta la mattinata; sono stati i a rimuovere alberi e rami. A Piattoni allerta per una gru, sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Ascoli che l’hanno messa in sicurezza. Allarme anche nel parco di via Giordano Bruno, a Forcella, dove sono caduti a terra due alberi, per fortuna non hanno coinvolto né persone né auto. In zona San Martino ad Appignano del Tronto una grossa quercia è stramazzata a terra, sradicata dal vento, per fortuna è caduta nei campi e non in strada altrimenti le conseguenze potevano essere molto gravi. Nel piazzale del nuovo centro commerciale, in viale dei Mutilati, vicino a Città delle Stelle una camion vela è stato ribaltato dalle forti raffiche di vento, per fortuna anche in questo caso non è rimasto coinvolto nessuno. Alcune zone sono rimaste anche senza luce, per fortuna solo per poche ore.

A Poggio di Bretta e il vento della notte scorsa ha danneggiato il tetto di un fabbricato rimuovendo circa 150 metri quadrati di guaina. I vigili del fuoco sono stati al lavoro per alcune ore per rimuovere completamente la guaina e mettere in sicurezza il tetto.

m.g.l.