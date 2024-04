Stroppa: "Cremonese, ora o mai più"

Ultima chiamata per la promozione diretta. La Cremonese è attesa oggi alle 16.15 a Catanzaro allo stadio Nicola Ceravolo per la prima di cinque finali che dovrà affrontare da qui alla fine del campionato. Mister Stroppa vuole gettarsi alle spalle il periodo negativo - tre delle sette sconfitte accumulate da quando guida i grigiorossi sono arrivate nell’ultimo mese - e provare ancora a rincorrere il Como: "Ai playoff non voglio neanche pensare, il nostro obiettivo è il secondo posto. Vogliamo andare a prendere il Como, poi si vedrà all’ultima giornata" ha spiegato nel prepartita il tecnico lodigiano. Tra i titolari torna anche Castagnetti, rimasto in panchina nell’ultima gara, mentre Tsadjout potrebbe subentrare a partita in corso.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Coda, Falletti.

Mariachiara Rossi