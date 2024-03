Sul palco arriva ’Equitalia’

Energie Vive Primavera, cartellone realizzato dall’associazione Profili Artistici, Comune e Amat, sabato al teatro di Grottammare propone lo spettacolo Equitalia di e con Massimiliano Aceti, che firma anche la regia, e Chiara Mancuso, prodotto dalla Compagnia Sunny Side. Lo spettacolo ha ricevuto il premio per miglior testo al Festival Indivenire 2019. Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla biglietteria del Teatro delle Energie aperta il giorno di spettacolo dalle ore 20. Info e prevendite Amat 071/2072439, Inizio spettacolo ore 21. All’umiliazione di essere rimasti senza luce e senza acqua, per Mario ed Elsa si aggiunge la scoperta che il loro ristorante è stato messo all’asta per un debito di 4500 euro. Sposati da quarant’anni, senza figli e senza lavoro dopo una vita di sacrifici, non hanno più nulla da perdere, così studiano un piano per bruciare, notte tempo, l’edificio di Equitalia a Roma,