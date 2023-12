Taglio del nastro per la mostra di Valerio Nicolai

Taglio del nastro, ieri, alla galleria d’arte contemporanea ‘Osvaldo Licini’, della mostra ‘Notte da Osvaldo’ dell’artista Valerio Nicolai, vincitore della terza edizione del premio ‘Osvaldo Licini by Fainplast’ dedicato alla pittura italiana e promosso dall’associazione Arte Contemporanea Picena e Fainplast, con il patrocinio del Comune. Il concept della mostra, in programma fino al 3 marzo e a cura di Alessandro Zechini, ha preso forma da un incontro nello studio milanese di Nicolai e si è sviluppato poi durante la residenza dell’artista nelle ‘cento torri’. Residenza che gli ha permesso di esplorare e definire il rapporto tra la sua visione artistica e l’eredità di Licini, portando così alla creazione di opere site specific per gli spazi della galleria che rappresentano un vero e proprio dialogo visivo con quelle di Licini, creando un ponte tra passato e presente. Valerio Nicolai, classe 1988, considerato uno degli artisti più affascinanti e ricchi di immaginazione della sua generazione, utilizza la pittura come punto di partenza per creare installazioni complesse, stratificate e cariche di profondità concettuale. Nel caso della mostra ‘Notte da Osvaldo’, già il titolo vuole suggerire la possibilità di un dialogo intimo in un luogo sentito da entrambi gli artisti, la camera da letto, che diventa uno spazio simbolico. Esplorando il delicato equilibrio tra sonno, nascita e morte, l’opera ‘Lettone turchese’, collocata nella sala centrale del museo, si manifesta come un letto matrimoniale dipinto, ispirato alle geometrie del letto di Licini ancora visibile nella sua dimora a Monte Vidon Corrado: quindi un tributo tangibile all’eredità artistica di Licini. "Con la terza edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast – dice Roberta Faraotti – confermiamo l’impegno della nostra azienda nel territorio attraverso la promozione dei linguaggi del contemporaneo. Si tratta di un’iniziativa che in soli tre anni sta già riscuotendo grande plauso tra gli addetti ai lavori".

Lorenza Cappelli