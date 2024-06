Talk motivazionale con il giovane influencer Andrea Novino. Gli applausi del pubblico

Grande successo per l’evento organizzato dai volontari Avis Monteprandone "Connettiti, Ispira, Agisci.

Nel centro Pacetti, è andato in scena un vero e proprio talk esperienziale e motivazionale, dove il giovane influencer e life coach, Andrea Novino ha affascinato e stupito il pubblico presente. Tanti sono stati gli attestati di stima e i feedback positivi nei confronti dell’influencer romano.

Il pubblico costituito per la maggior parte da giovani, ha apprezzato il format ideato e realizzato dai volontari Avis Monteprandone; un evento nell’evento dove lo speech di Andrea Novino è stato preceduto da un breve sketch teatrale sul rapporto spesso difficile e conflittuale tra genitori e figli: un ragazzo intento a giocare alla play station, un padre contrariato che lo invita a mettersi alla ricerca di un lavoro, il figlio che, stufo dell’atteggiamento del padre, lascia la "play" ed arrabbiato esce di casa.

Sarà la coscienza a far ravvedere il padre e ad andare incontro al figlio, avendo riflettuto sul fatto che i giovani hanno delle potenzialità e delle qualità tali da poter cambiare in positivo la nostra società, basta avere fiducia incondizionata in loro.

L’Avis Comunale di Monteprandone, è una delle realtà associative più attive nel territorio e fa, degli eventi come questo, uno strumento fondamentale per promuovere la donazione di sangue e plasma, obiettivo cardine dell’Associazione.