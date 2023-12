Tamberi non salta le olive. Lo spot della Regione con tappa da Zè Migliori

Per ora mister Roberto Mancini resta saldamente al suo posto come testimonial della Regione Marche, almeno per quanto riguarda gli spot televisivi soprattutto all’estero dove è decisamente più amato che qui in Italia. Nel frattempo, però, sarà quello di Gianmarco Tamberi il nuovo volto per la promozione social delle terre dal Montefeltro al Piceno. È stato infatti scelto dalla Regione per una nuova, mirata, campagna promozionale da sviluppare su alcuni temi specifici e sui canali social. Obiettivo è quello di allargare l’attrattività e la riconoscibilità del territorio marchigiano e delle sue peculiarità. Le riprese stanno impegnando il civitanovese ‘trapiantato’ in Ancona, ‘Gimbo’ Tamberi nelle località di tutte e cinque le province. Nella giornata odierna il campione di salto in alto italiano ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo a Budapest 2023, nel suo nuovo ruolo di ‘Digital Ambassador’ è stato così protagonista del nuovo spot della Regione Marche girato ad Ascoli in Piazza del Popolo e in Piazza Arringo dove si è soffermato nello stand della Gastronomia Migliori per preparare e poi vendere le famose olive all’ascolana. Il tutto sotto la guida del simpaticissimo titolare Nazzareno ‘Zè’ Migliori che naturalmente non si è sottratto al suo ruolo di ‘spalla’ nello spot della Città delle Cento Torri. Tamberi ha iniziato il suo tour nelle città delle Marche partendo dalla faggeta di Canfaito, incantevole bosco di faggi secolari che si trova nella Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino a Macerata. Questa è stata la prima location scelta dalla Regione Marche per le riprese dei nuovi spot social, destinati alla promozione del turismo marchigiano. Successivamente si è spostato al Castello di Gradara, alla rotonda di Senigallia, nel borgo di Torre di Palme e infine proprio piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

"La volontà di coinvolgere Tamberi – ha affermato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – è il riconoscimento ad un atleta che nelle Marche continua a vivere e ad allenarsi, per raggiungere nuovi traguardi sportivi. I suoi successi ci rendono orgogliosi e lo ringrazio per aver voluto far parte della ambiziosa sfida per il futuro della nostra regione. Sono certo che saprà raccontare le Marche a modo suo, con la sua vivacità e la sua inconfondibile impronta. Questa scelta non va in contrasto con altre – ha concluso il Presidente Acquaroli – ma è stata dettata dalla volontà di focalizzarci su alcuni settori specifici e sui social, dove Gianmarco Tamberi si è rivelato un campione altrettanto affermato come in pedana".

Valerio Rosa