Tamponamento in A14. Donna incinta in ospedale

Una donna di 43 anni, in stato interessante, è rimasta coinvolta nell’ennesimo incidente accaduto lungo l’autostrada A 14 in territorio di Cupra Marittima, carreggiata nord. Il tamponamento si è registrato poco dopo mezzogiorno. A seguito di un improvviso rallentamento, tre auto sono rimaste coinvolte nello scontro e alcuni passeggeri sono stati soccorsi dai sanitari. Tra questi S. V. di 43 anni, residente in Puglia, che viaggiava su l’auto condotta dal marito e che è in stato interessante, per cui è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, da un equipaggio della potes-118 e poi affidata al personale della ginecologia per gli accertamenti necessari.

A seguito del tamponamento, i cui rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio, si sono registrati rallentamenti ed incolonnamenti. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il personale della società autostrade ed i carri attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.