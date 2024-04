Tanti auguri ad Anna Maria e Rosa. Gli 80 anni delle due amiche

Doppio compleanno oggi per due inseparabili amiche che festeggiano i loro primi 80 anni. Amiche sin da bambine e poi cognate, si apprestano a spegnere le candeline circondate dall’affetto di figli e nipoti. Anna Maria Capponi ha sposato il fratello di Rosa, Domenico Franco Silvestri, entrando così a far parte della sua famiglia e dando poi alla luce due figli: Fabrizio e Simona. Rosa ha invece sposato Primo Vannicola e anche da questo matrimonio sono poi nati due figli: Valerio e Fabio. Nate e cresciute nel quartiere di San Marcello, entrambe si sono poi trasferite a Porta Maggiore dove vivono ancora da felici pensionate. Rosa e Domenico Silvestri hanno anche vinto in coppia l’Asene che Vola interpretando ‘Barelò’. Ad Anna Maria Capponi e a Rosa Silvestri giungano gli auguri dei rispettivi familiari e le felicitazioni della redazione del Carlino.