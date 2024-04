Tari, le dichiarazioni a carico dell’utenza

Con il 2024 il comune ha adeguato il proprio regolamento sulla Tari agli standard di servizio e agli obblighi di qualità richiesti dall’Arera. Obblighi sono previsti anche per le comunicazioni dovute da parte dei cittadini: le dichiarazioni per l’applicazione della Tari relative all’attivazione, alla variazione e alla cessazione del servizio devono essere presentate entro 90 giorni dalla data dell’evento. La mancata presentazione della denuncia Tari corrisponde a omissione ed è sanzionabile. Si ricorda che la Tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche o delle richieste presso altri uffici comunali, ma è necessario presentare apposita dichiarazione.