Tassa di soggiorno, per quest’anno nessun aumento

In questi giorni si fa un gran parlare della possibilità che il comune di San Benedetto decida di aumentare la tassa di soggiorno del 20%. Poiché ultimamente vi è stato un certo allineamento con le località della Riviera delle palme, l’assessore Cinzia Campanelli ha cercato di capire cosa pensa l’assessore Lorenzo Rossi del comune di Grottammare. "Siamo a marzo e tutto o quasi è stato stabilito – ha affermato Lorenzo Rossi – per questa estate non prevediamo alcun aumento o ritocco per la tassa di soggiorno. La tassa a Grottammare si pagherà solo per i primi sette giorni di vacanza secondo le tariffe stabilite, dal 1 giugno al 15 settembre". Dunque chi soggiornerà in camping e B&B pagherà 1 euro al giorno, in hotel a 3 stelle 1,5 euro, hotel a 4 stelle 2 euro. Anche Cupra Marittima non farà ritocchi, come ha confermato il sindaco Alessio Piersimoni. La tassa di soggiorno andrà dai 0,50 euro per camping e hotel a una stella, 0,80 hotel 2 stelle, 1 euro per hotel a 3 stelle, 1,30 per i 4 stelle. Villaggi turistici, affittacamere ed affini 0,70 euro. La tassa dovrà essere versata solo per i primi 6 giorni di vacanza. Non sono esclusi ritocchi, ma stabiliti con largo anticipo, dal prossimo anno.