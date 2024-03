’Tè alla mimosa’: momenti di condivisione e leadership femminile

Tra le iniziative organizzate in città in occasione della Giornata internazionale della donna, c’è anche quella in programma domenica, alle 17, alla Bottega del terzo settore che ospiterà l’evento a ingresso gratuito dal titolo ‘Tè alla mimosa. Momenti di condivisione e convivialità per la giornata internazionale della donna’. Attraverso un incontro e un workshop esperienziale, i presenti prenderanno parte a un viaggio all’insegna del potenziamento e dello sviluppo personale, dedicato a tutte le donne che desiderano esplorare e rafforzare il proprio percorso di crescita. Un’occasione di riflessione, apprendimento e condivisione, che offrirà alle partecipanti l’opportunità di ascoltare temi e storie ispiratrici di donne che hanno trasformato le loro vite attraverso il potere dell’auto miglioramento e della determinazione. L’obiettivo è spingere le donne a riconoscere e valorizzare il proprio potenziale, incoraggiandole a prendere in mano le redini della propria vita attraverso l’esperienza di strumenti pratici e una serie di conoscenze utili per favorire lo sviluppo personale, dalla gestione delle emozioni alla leadership femminile. Dopo i saluti del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore alla qualità della vita e pari opportunità, Maria Luisa Volponi, e dell’assessore agli eventi, Monia Vallesi, ci saranno una serie di interventi interattivi a cura della business coach Daniela Tiburzi e della mental coach Marzia Ascani, autrici del libro ‘Il valore delle donne - Come diventare straordinarie nell’era digitale’, e della psicologa Raffaella Caponi. Interverranno anche Albarosa Clerici, presidente dell’associazione ‘Amici disparati’, e Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli, con le loro testimonianze e esperienze. Una degustazione di tè, infine, chiuderà l’incontro all’insegna della convivialità e della condivisione al femminile.

l. c.