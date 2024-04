Teatro e cinema, 77 nuovi attori e doppiatori

Per 77 allievi dell’Accademia Aifas, ente accreditato per la formazione professionale, con la cerimonia di consegna degli attestati di qualificazione professionale si è chiuso un lungo e intenso percorso formativo. Il risultato raggiunto rappresenta un grande traguardo per le Marche: è la prima volta, infatti, che si completa un percorso formativo riservato al teatro e al cinema nella regione. L’incontro si è tenuto al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto, per gli allievi uno dei luoghi che ha ospitato il loro cammino didattico. Sono stati ben 65, gli allievi che hanno ottenuto la qualificazione professionale di ’Attore di teatro e cinema’, un documento valido in tutta l’Unione Europea, che certifica le competenze e offre opportunità per entrare nel mondo delle arti performative. I corsi hanno visto nomi di assoluta eccellenza tra i docenti; come Michele Monetta (della Silvio D’Amico di Roma), Pasquale De Cristofaro (regista, attore e accademico) senza contare gli stage con artisti del calibro di Michele Placido e Marco D’Amore. Consegna dei diplomi anche per 12 allievi che hanno concluso positivamente il percorso di doppiaggio, tenuto da docenti del calibro di Luca Ward, Pino Insegno, Roberta Pellini, Giorgio Borghetti e Tiziana Avarista. Alla serata ha partecipato il Responsabile della Qualità dell’Accademia AIfas, Antonio Mascaretti, che ha ricordato a tutti gli allievi il corretto utilizzo dei titoli acquisiti. "Abbiamo raggiunto un obiettivo che ci rallegra e ci rende orgogliosi – dichiara Marco Trionfante, direttore dell’Accademia Aifas – abbiamo sostenuto un lungo lavoro, che ha portato tanti allievi a centrare un obiettivo di grande prestigio. La nostra accademia offrirà a tutti gli allievi qualificati delle opportunità sia nel settore della produzione teatrale, che in quello delle produzioni audiovisive. Nel futuro imminente contiamo di dare sempre maggior slancio alla produzione, oltre che alla formazione, per offrire ai nostri allievi chance artistiche e possibilità di impiego nel mondo dell’arte".

L’Accademia Aifas, accreditata dalla Regione Marche per l’offerta di corsi professionali nel settore artistico, dal 2009 si distingue nel panorama delle arti performative, grazie a un’approfondita collaborazione con istituzioni accademiche di prestigio, come il Dams di Teramo, con cui condivide percorsi integrati professionale-universitario. L’eccellenza formativa dell’accademia è ulteriormente arricchita dalla collaborazione con alcune delle più importanti compagnie professionali italiane.

Stefania Mezzina