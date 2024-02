Tecnico agrario e addetto alla manutenzione del verde

La dottoressa Laura Gentili di Fermo ricerca tecnico agrario da inserire in studio agronomico, automunito, in possesso di diploma in tecnico agrario. L’azienda intende ospitare il candidato/a tramite la borsa lavoro, il link all’avviso: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946 Contatti: email gentililaura03@gmail.com. Im Retail srl di Porto Sant’Elpidio ricerca, invece, un addetto alla manutenzione del verde e manutenzione generica, con esperienza, con età tra i 20 e i 60 anni, automunito. La proposta di contratto è a a tempo determinato per 12 mesi ed a tempo pieno (trasformabile, rinnovabile). Contatti: email: m.iagatti@malloni.com. Rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo, inviando una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it o contattando i numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670.