Templaria diventa un calendario

Il Templaria Festival, la kermesse medievale di Castignano, finisce anche in un calendario. L’iniziativa, infatti, è stata presentata in questi giorni dal sindaco castignanese Fabio Polini e dal presidente della Pro Loco Eros Iacoponi. Il calendario, relativo ovviamente al nuovo anno appena cominciato, è stato ‘costruito’ utilizzando i migliori scatti fotografici realizzati nella scorsa edizione del festival, che aveva come tema ‘Femine indomite’ per valorizzare il ruolo della donna nel corso della storia. "Con le migliori immagini presenti al suo interno, il calendario vuole sintetizzare sempre più il valore delle donne, soprattutto in questo momento storico – spiegano Polini e Iacoponi -. Per chi vorrà rivivere quelle magnifiche serate estive ed averle con sé, è sufficiente recarsi nella sede della Pro Loco o in Comune per ritirare una copia del calendario in maniera assolutamente gratuita. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon 2024 e dare appuntamento ad agosto per la prossima edizione, la 33esima, del Templaria Festival".

m.p.