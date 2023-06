Templaria, edizione per le donne "La loro importanza nel Medioevo"

Mancano ancora due mesi, ma è già tanta l’attesa per la 32esima edizione del ‘Templaria Festival’, l’evento che dal 17 al 21 agosto tornerà ad animare le notti di Castignano. Il tema di quest’anno sarà il ruolo e l’importanza delle donne all’interno della società medievale. L’edizione 2023 si prefigge di seguire contemporaneamente due strade verso lo stesso obbiettivo: le numerose ricerche di genere nell’ambito degli studi medioevali e il legame con la stringente attualità. Dunque: ‘Femine indomite - l’importanza e la forza delle donne nel Basso Medioevo’. Questo è il titolo che, oltre a citare due importanti studiose di storia medievale, Janina Ramirez e Chiara Frugoni, vuole essere un omaggio ed insieme un’esortazione alle donne di oggi, proprio a partire da quell’epoca che tutti hanno visto e studiato come il periodo storico più fortemente caratterizzato dalla figura maschile. Sarà dunque l’occasione per comprendere le tante e variegate figure di donne che arricchiscono la società di quel tempo. Una complessità e una ricchezza di spunti che saranno alla base degli spettacoli, degli incontri e dei convegni che animeranno a Castignano le ‘Notti da Medioevo’ dal 17 al 21 agosto, con l’apporto di illustri ospiti, coordinati dal professore castignanese Andrea Fioravanti, curatore dell’aspetto storico-sociale del Festival.

Ed è stato Eros Iacoponi, il Presidente della Pro Loco di Castignano, associazione organizzatrice della manifestazione, a voler commentare la scelta del tema: "Siamo molto orgogliosi ed emozionati nel presentare questa tematica – ha ammesso – poiché molto complessa, delicata, e che in un certo senso ha indiscutibilmente superato secoli e secoli di storia arrivando ai nostri giorni. Siamo lieti dunque di dedicare questa edizione a tutte le donne, che possano essere sempre indomite, fiere, tenaci, irriducibili"