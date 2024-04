Tempo di pattinaggio allo Speca. Weekend all’insegna dei regionali

Dal punto di vista sportivo il ricco cartellone del mese di aprile si chiuderà sabato 27 e domenica 28, con due importanti eventi federali di pattinaggio artistico a rotelle in programma al Palasport B. Speca di San Benedetto, ad ingresso gratuito, organizzati dalla Diavoli Verde Rosa con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale. Si tratta del Trofeo Federale Regionale Giovani Promesse e del Campionato Regionale Federale delle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi, che vedrà impegnati 169 atleti di 20 associazioni sportive marchigiane. "E’ stato un aprile di eventi sportivi e sono soddisfatta di questa prima parte della primavera" ha detto l’assessore allo sport Cinzia Campanelli. "Appuntamento sabato dalle 8.30 alle 20 con il trofeo e domenica 28 dalle 8.30 alle 12.30, che vedrà la partecipazione di 144 atleti. Mentre il Campionato regionale si svolgerà domenica dalle 15 alle 19.30 con la partecipazione di 25 atleti, che cercheranno la qualificazione per il Trofeo delle Regioni (Campionato italiano Giovanissimi ed Esordienti) e per i Campionati Italiani (Allievi A e Allievi B) – ha aggiunto Ivan Bovara, allenatore della Dvr – Cerchiamo di rendere ancora più popolare la pratica del pattinaggio artistico a rotelle nella nostra città". "Invitiamo la cittadinanza a partecipare. Come società siamo molto attivi nel territorio e continueremo a portare eventi federali a San Benedetto – ha aggiunto Anna Maria Laghi, presidente della Dvr – dove il pattinaggio è uno degli sport più seguiti a livello agonistico e promozionale". Per la Dvr scenderanno in pista per il trofeo gli atleti Alisia Di Franco (Giovani Promesse 6), Aessia Gasparroni, Mnatilde Cannella, Maria Elisa Simonetti, Silvia Domenichetti e Evelin Mikol (Giovani Promesse 7), mentre per i campionati saranno Beatrice Girolami, campionessa regionale in carica, Eleonora Rossini (Giovanissimi B) e Elisabetta Rossini (Esordienti B). Per la Dvr il prossimo appuntamento federale sarà con la seconda e ultima fase dei Campionati Regionali in programma il 4 e 5 maggio a Camerano, dove saranno impegnati l’atleta azzurro Kevin Bovara nella categoria Senories e Allegra Ionni nella categoria Cadetti A.

Stefania Mezzina