Tentato omicidio Cesaroni. Assolto uno dei sospettati

Abderrahim Belkhaoua era stato condannato dal tribunale di Ascoli a 8 anni di carcere per aver preso parte al tentativo di omicidio di Alessandro Cesaroni. Una sentenza che è stata completamente ribaltata nel processo d’Appello finito con l’assoluzione per non aver commesso il fatto. A darne notizia è l’avvocato difensore Davide Spantaconi ricordando la decisione presa a maggio 2021 dal gup contestualmente al rinvio a giudizio di altri due soggetti attualmente sotto processo davanti al Collegio del tribunale di Ascoli. Si tratta di due fratelli marocchini, Hicham Boutouil, ritenuto il mandante, e il fratello Aziz Boutouil che sarebbe stato l’esecutore materiale dell’aggressione insieme a Belkhaoua che è stato ora assolto. L’ex dirigente dell’Ascoli venne aggredito intorno alle 8,30 nei pressi del ponte di San Filippo da due persone col volto travisato. I malviventi sferrarono contro di lui numerosi colpi di coltello, prima di allontanarsi, messi in fuga da un automobilista che vide la drammatica scena e suonò con forza il clacson. La vittima venne soccorsa da un’infermiera che risiede in zona. Fu portato all’ospedale Mazzoni in prognosi riservata per il pericolo di vita. Le ferite penetranti multiple lo avevano raggiunto nella zona toracico addominale e dietro la gamba sinistra. Ad aggravare inizialmente il quadro clinico furono un pneumotorace sinistro e le lesioni alla testa, provocate a colpi di bastone. Successivamente si riprese.

p. erc.