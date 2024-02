Tenzone Aurea a Argentea ad Ascoli

La Tenzone Aurea e la Tenzone Argentea, quest’anno, si svolgeranno ad Ascoli. L’ufficialità, dalla Fisb, è arrivata ieri e le cento torri si apprestano a vivere una lunga estate all’insegna delle bandiere, dello spettacolo e delle emozioni. Un doppio grande evento, quindi, anche per celebrare al meglio il Settantennale della Quintana. La Tenzone Aurea, ovvero il campionato nazionale di A1 per sbandieratori e musici, è in programma dal 6 all’8 settembre e coinvolgerà venti gruppi di tutta Italia: tra questi anche i sestieri ascolani di Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore. La Tenzone Argentea, invece, è il campionato di A2 ed è previsto dal 19 al 21 luglio, con in campo anche i ragazzi di Piazzarola, Porta Tufilla e Sant’Emidio.