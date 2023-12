Terrani tira le somme: "Dalle assunzioni alla scuola. E ora priorità a nuovi lavori"

Si tirano le somme sul lavoro dell’amministrazione comunale di Folignano con l’annuale bilancio dell’anno passato. Il sindaco Terrani commenta così la chiusura dell’anno: "Il 2023 è stato un anno importante, un anno di assestamento su diversi fronti. Abbiamo provveduto non solo al completamento delle assunzioni per il nostro ufficio, ma soprattutto abbiamo dato grande rilevanza alle politiche sociali e ai servizi: abbiamo speso circa 700.000 euro per differenti servizi e opere pubbliche, tra le tante cose abbiamo provveduto a completare la nuova scuola dell’infanzia del capoluogo. Questo è stato un passo importante, perché completare la scuola ci ha permesso di organizzare al meglio anche la didattica e gli spazi scolastici del capoluogo". Si unisce alla voce del sindaco anche il vicesindaco Flaiani, che sottolinea: "Il bilancio è lo specchio chiaro di ciò che abbiamo fatto e di come abbiamo lavorato. Attrarre così tanti finanziamenti non è un lavoro da poco, abbiamo fatto in modo di avere grandi somme per ottenere grandi risultati e di mantenerli nel tempo".

Da inizio mandato 5 sono i milioni utilizzati per i lavori pubblici, e a questi si aggiungono nella previsione per il 2024 altri 27 milioni: "Nella nostra programmazione fatta all’inizio del mandato, il 2024 era l’anno in cui si sarebbero realizzate le principali opere pubbliche – commenta il sindaco Terrani – infatti dovranno partire, con un budget di 27 milioni di euro, una serie di lavori che per noi sono la priorità. Tra questi sicuramente ci sono i lavori alla scuola nuova di Piane di Morro, la rigenerazione urbana del capoluogo con la ripavimentazione delle piazze, il nuovo asilo nido del centro funzionale della famiglia nella frazione di Villa Pigna e poi il parco giochi di Case di Coccia. Queste le principali ma non le uniche. In arrivo c’è poi anche il progetto pilota ‘psicologo di base’, perché crediamo che l’assistenza e la salute mentale debbano essere una priorità, soprattutto nel post pandemia". Sottolineati dagli assessori poi anche i lavori a sostegno dei soggetti con disabilità e l’assistenza anziani mentre interviene il consigliere all’ambiente Serena Frillici per commentare le cure messe in atto per il benessere animale, con l’assistenza veterinarie e le 130 sterilizzazioni effettuate per i gatti di colonia.

Ottavia Firmani