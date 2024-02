Tesino, il genio civile all’opera per migliorare l’assetto idraulico

Migliorato il deflusso del Tesino. La montagna di sassi cresciuta a dismisura sul versante sud della foce del torrente Tesino, dove vengono stoccati i grandi quantitativi di sassi porti dal corso d’acqua, è stata "umanizzata". Ora non è più un ammasso di materiali inerti, impattanti, ma è stato formato un declivio verso il mare, dove le onde solitamente non creano fenomeni erosivi. Questo per quanto riguarda l’aspetto visivo e ambientale. Ma c’è di più.

L’operazione è stata richiesta dal Genio Civile della Regione Marche che nell’ambito dell’intervento ha inteso liberare una campata del ponte, verso mare, per migliorare il sistema idraulico del torrente. I grandi massi di travertino che frenavano detriti ed acqua alla foce, sono stati rimossi e portati sulla sommità del pianoro, perfettamente livellato e dov’è stato creato un cordolo che, in qualche modo, crea una condizione di sicurezza per evitare che qualcuno, in modo improvvido, possa avventurarsi in quella zona e precipitare nell’alveo del torrente.

Un lavoro di pulizia è stato eseguito anche sul versante sud del letto del torrente, dov’è stata rimossa la vegetazione e livellati i detriti.

Ora si attende, da chi di competenza, l’ultimo passo, ovvero la rimozione della barra di ghiaia alla foce.