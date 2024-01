Tirocinante per back office nel settore finanziario

Spesso quello che le aziende offrono sono inizialmente contratti di tirocinio o di apprendistato. Alcune proposte in tal senso le riportiamo di seguito. Si ricerca tirocinante under 30, in possesso di diploma o laurea ad indirizzo economico, per attività di back office nel settore finanziario assicurativo. Ancora, sotto la qualifica di installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche, si ricerca apprendista tecnico per l’installazione e la manutenzione di misuratori fiscali. E’ richiesto il diploma quinquennale ad indirizzo informatico e/o tecnico. Ancora, si ricercano addetto alla logistica di magazzino, under 35, e un tecnico meccanico, apprendista, per azienda metalmeccanica. Il candidato non dovrà avere più di 29 anni. Per tutti questi annunci – sono tutti lavori dislocati nella provincia di Ascoli – rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto. 0735/655600.