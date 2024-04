Torna la ’Corri con Martina’. Nona edizione della gara podistica anche quest’anno aperta ai cani

Domenica 26 maggio a San Benedetto la nona edizione di Corri con Martina K8.6 che vede in programma, oltre alla classica gara podistica competitiva, alla passeggiata ludico motoria non competitiva e alla Boys kids run”, anche la Bau run, che da tre anni permette alle persone di partecipare passeggiando sul percorso gara insieme al proprio cane. Per promuovere la partecipazione degli amanti dei cani nella Bau run e nella stracanina di Corri con Martina, sono di supporto all’organizzazione ufficiale l’associazione Amico Fedele e il canile comprensoriale Quercia Ferrata, punti di riferimento nel territorio per la cura ed il rispetto di questi animali. Nel 2023, agli oltre 500 concorrenti impegnati nella gara propriamente detta, si aggiunsero per la stracanina 36 proprietari con i loro cani, a dimostrazione dell’interesse per un’esperienza unica che ha molto a che fare con il rapporto tra uomo e cane, come ci ricorda la responsabile delle adozioni dell’associazione L’Amico Fedele, Sonia Caprini Croci. "Il movimento è parte integrante dello sviluppo equilibrato del cane – ricorda l’educatrice cinofila – e non mi riferisco tanto alla corsa, quanto all’esigenza della passeggiata. I cani, attraverso l’olfatto, “leggono” i segnali durante l’uscita e consolidano il rapporto con il proprietario. In media, ogni cane dovrebbe uscire per almeno due ore al giorno". Gli organizzatori della stracanina, anche quest’anno, ricordano che è possibile partecipare se il cane è ben legato al guinzaglio e sottolineano l’importanza di far partecipare cani addestrati ai comandi di base e alla corsa, affinché sia per loro un’esperienza gratificante, consultando comunque prima il veterinario.

"Il rapporto con gli altri cani durante l’uscita – prosegue Sonia – non è per sua natura necessariamente privo di problemi: dipende dalle esperienze pregresse dell’animale. Dunque, il cane va allenato anche alla convivenza con gli altri della sua specie". L’Amico Fedele è nata nel 2006 con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche del mondo animale, in particolar modo alla realtà del canile e del randagismo felino e canino e da sempre sottolinea l’importanza delle adozioni consapevoli: "E’ importante ricordare che un animale non si sceglie solo con criteri estetici, ma entra a far parte della famiglia e subisce un trauma qualora venga poi riconsegnato. Adottare, quindi, significa innanzitutto capire se si è disposti ad accogliere un animale che con noi instaurerà una vera relazione e la cui vita deve essere compatibile con i nostri ritmi".

Corri con Martina è organizzata ogni anno dai Lions Club di San Benedetto, Ascoli, Amandola, Valdaso e del Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione tecnica dell’Asd Running Team d’lu Mont e patrocinata dal Comune di San Benedetto. Quest’anno, dopo che si è conclusa la raccolta fondi per il microscopio confocale donato al Salesi di Ancona, dedicherà la sua raccolta fondi ad un nuovo progetto a favore del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.