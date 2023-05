Torna la festa di Monticelli Musica, spettacolo e sport

Torna, dopo la pandemia, la festa di Monticelli nella sua versione completa. Organizzata dalle due parrocchie del quartiere alla periferia di Ascoli (Ss. Simone e Giuda e San Giovanni Evangelista), si articolerà in tantissime iniziative di carattere sportivo, culturale, ricreativo e gastronomico a partire da questo fine settimana, con il clou sabato 3 e domenica 4 giugno. Tantissimi gli appuntamenti del weekend. Oggi è in programma: dalle 14.30, in via dei Frassini, l’esposizione delle vespe d’epoca, alle 15, lungo la ciclopedonale, la XXXIV edizione della maratonina di Monticelli con oltre 70 bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni cui seguirà una gara di orienteering in collaborazione con l’Aics, alle 18, la Silent Dance con Maria Rita Salvi, alle 18.30, nel campo sportivo ‘Don Mauro Bartolini’ la classica ‘Scapoli-ammogliati’. La sera, alle 21, una grande novità: il primo concorso canoro ‘Picchietto d’oro’ per bambini dai 4 agli 11 anni con canzoni dallo Zecchino d’Oro, organizzato dalla ‘Music House’ in collaborazione con il comitato festeggiamenti Monticelli. Saranno 15 i bambini che si esibiranno sul palco di Monticelli per aggiudicarsi l’ambito premio. Anche domani grande novità: alle 16, nel campo sportivo ‘Don Mauro Bartolini’, il primo triangolare di calcio femminile ‘Ascoli women cup’ organizzato dall’Ascoli Calcio. Parteciperanno le prime squadre di Ascoli Calcio femminile, Bellante Calcio femminile e Gualdo calcio Women. Alle 19.15, nel piazzale parrocchiale, esibizione di ginnastica ritmica (in collaborazione con la Uisp) con l’insegnante Sara Mignini. Alle 21 serata musicale: direttamente dal Salento, dalla Notte della taranta, il gruppo ‘Gli indiavolati’. Con loro si esibiranno i ‘Piceni Pizzicati’. Oggi, alle 19, prenderà il via la XXVI sagra del baccalà. Ogni sera sarà in funzione anche lo stand della pesca di beneficienza.

Lorenza Cappelli