Torna la Maratonina: domenica 18 febbraio 21,1 km di corsa

Torna la Maratonina di Centobuchi. Si terrà domenica 18 febbraio sulla distanza di 21.1 km, organizzata dall’Avis Monteprandone Podistica Centobuchi, con il patrocinio del Comune e dalla Provincia. Gara valida per il Grand Prix strada Fidal Marche e facente parte dei circuiti Piceni & Pretuzi e CRM.

Quest’anno la società organizzatrice, per ovviare ai problemi di traffico sulla SS Salaria, ha studiato un nuovo percorso, sempre completamente pianeggiante che utilizza la SS Salaria solo all’inizio della gara (circa 1.5 km) per poi continuare nell’attigua zona industriale/artigianale, quasi completamente chiusa al traffico. La gara partirà alle 9,15 da piazza dell’Unità a Centobuchi. Sono previste anche una non competitiva cronometrata di circa 11 Km e le classiche ludico motorie 11 e 3 Km. Iscrizioni su ENDU all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/90965 oppure via email iscrizioni@sportforyousrl.it e, solo per le società aderenti al Criterium, sulla home page del circuito Piceni & Pretuzi entro e non oltre le 20.00 di venerdì 16 Febbraio.