Torneo internazionale di tennis al Maggioni

Niente ‘Challenger’ al ‘Maggioni’, ma al circolo andrà in scena, ad inizio giugno, un’interessante competizione organizzata dal Rotary Club di San Benedetto. Il ‘Torneo internazionale di tennis’, che si terrà fra il 5 e il 9 giugno, sarà un appuntamento che non solo attirerà l’attenzione degli appassionati locali, ma vedrà la partecipazione di rotariani e dei loro accompagnatori provenienti da tutto il mondo. I match avranno luogo sui campi del circolo tennis sambenedettese e l’evento, che non si limiterà alle sfide sportive, sarà caratterizzato da numerosi momenti conviviali e di scoperta del territorio piceno. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire la bellezza della costa picena e i tesori nascosti dell’entroterra, con particolare attenzione riservata alle bellezze artistiche di Ascoli. Queste escursioni non solo offriranno momenti di relax e svago, ma serviranno anche a promuovere l’enogastronomia locale, permettendo ai partecipanti di gustare le prelibatezze culinarie del territorio. Inoltre, gli ospiti avranno l’eccezionale opportunità di incontrare e conoscere Simone Vagnozzi, l’allenatore di Jannik Sinner, tennista numero due al mondo e promessa del tennis globale. Al torneo si sono iscritti 48 atleti non solo italiani, ma anche croati, estoni, tedeschi, montenegrini, rumeni, argentini, brasiliani e addirittura australiani.

La manifestazione, patrocinata da comune, regione e dal Bim Tronto, inizierà mercoledì 5 con un incontro incentrato su un progetto Urban Living Lab (alle 17), mentre il giorno successivo andrà in scena il torneo vero e proprio (alle 9), l’incontro con Vagnozzi (19) e l’esibizione al campo centrale di tennis in carrozzina (ore 20). Venerdì 7 alle 17 ci sarà la visita ad Ascoli, l’8 il torneo di paddle ‘Range Rover’ (dalle 10) e la presentazione del libro ‘San Benedetto del Tronto tra storia e gastronomia’. Sempre l’8, alle 18, avrà luogo una dimostrazione di ‘tecniche e buone prassi per l’utilizzo dei defibrillatori’, e l’ultimo giorno le semifinali, la finale e le premiazioni. Il consigliere rotariano Alfeo Antoniani ha sottolineato che tutto il ricavato sarà devoluto in attività sociali, mentre il presidente del circolo Afro Zoboletti ha lodato la scelta del periodo, volta a destagionalizzare l’offerta turistica. Linea peraltro sposata anche dall’assessore allo sport Cinzia Campanelli. "Stiamo lavorando – ha concluso il presidente del Rotary sambenedettese Giuseppe Formentini – con l’obiettivo di rendere questo appuntamento una tappa fissa del calendario degli eventi sportivi della città".

Giuseppe Di Marco