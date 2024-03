Tra tre mesi gli ascolani saranno chiamati alle urne

Poco più di tre mesi e gli ascolani, e non solo, saranno chiamati al voto. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Ascoli Piceno. Infatti, il decreto legge del Consiglio dei ministri, che aveva fissato le europee per l’8 e il 9 giugno, sottolineava la possibilità di accorpare le sedute a quelle amministrative e regionali. E così si farà. "Si potrà votare in entrambe le giornate. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno 2024, sempre su doppia giornata di voto" si legge sul sito del Comune di Ascoli. Chi si potrà votare? Per adesso le certezze sono due: l’uscente Fioravanti, fresco di un mandato di quattro anni, supportato dai partiti Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. A loro andranno poi ad aggiungersi svariate liste civiche di supporto e anche la sezione ascolana di ‘Italia Viva’, il partito fondato da Matteo Renzi. Il gruppo ha deciso infatti di sostenere Marco Fioravanti anziché Emidio Nardini, secondo candidato ufficiale, nonostante le critiche del Pd. Cosa che non è andata giù al segretario comunale del Pd, Angelo Procaccini, che il mese scorso si era appellato proprio al fondatore del partito ‘Italia Viva’ lamentando il sostegno mancante. "Non posso accettare che Italia Viva-– aveva scritto Procaccini a Renzi – non avanzi alcuna controproposta e porti il suo sostegno elettorale ad un’amministrazione uscente connotata fortemente a destra, non solo perché coinvolta con i suoi massimi esponenti istituzionali in nostalgici eventi fascisti non tanto perché capitanata da un sindaco di Fratelli d’Italia, quanto per le scelte amministrative che compie quotidianamente e per come la propria classe dirigente rappresenta le istituzioni". Procaccini invece, nella lettera e nell’impegno politico quotidiano, conferma il suo sostegno per il centrosinistra, in particolare per Emidio Nardini, la cui candidatura a sindaco era stata ufficializzata a novembre, con la collaborazione di ‘Ascolto e partecipazione’, ‘Movimento 5 Stelle’.