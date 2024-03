Traffico esagerato e carenza di parcheggi, i residenti: "Non è una strada a norma"

Castel di Lama, nella frazione di Cabbiano traffico esagerato e carenza di parcheggi. I residenti sono esasperati, negli ultimi tempi tutto il traffico, che una volta era sulla provinciale di Tose è stata riversato sulla strada comunale per Cabbiano, tra l’altro troppo stretta e non adeguata per assolvere a questo compito. "Questa – dichiarano categorici i residenti – è una via, tra l’altro piena di case e di accessi, non può essere trasformata ad una strada di collegamento. Non è una strada a norma, soprattutto in alcuni punti. Siamo difronte ad una via che divide le case dai giardini, i portoni, è piena di uscite, come si può improvvisamente trasformarla in una strada di collegamento dalla Mezzina alla parte alta? Dalla riapertura di questa strada la situazione è andata via via peggiorando, troppe automobili e camion, tutto questo è pericoloso e inaccettabile".

"Proponiamo – dicono ancora in coro i residenti – , visto che ci sono i fondi del Pnrr, di trovare i finanziamenti per collegare la strada di via Mellone a Sette Cani, per poter congiungersi alla rotatoria della Mezzina, struttura che ha avuto un costo di più di 400mila euro e che non è mai stata utilizzata, un’autentica cattedrale nel deserto".

"Questo provvedimento – continuano – permetterebbe di uscire in sicurezza sulla provinciale e lasciare così la frazione libera e nella tranquillità del passato. Questa è la nostra richiesta, questa strada non ha le caratteristiche per essere così transitata". Altro problema, non meno importante sono i parcheggi, purtroppo sulla frazione le amministrazioni comunali hanno speso sempre molto poco, nonostante sia importante dal punto di vista storico, si tratta della frazione più antica di Castel di Lama. Un borgo tra l’altro abitato, che non ha un’area attrezzata per bambini.

"Negli ultimi tempi – concludono i residenti della zona – si è assistito ad un rinvigorimento della frazione, molte case sono state costruite, altre sono state restaurate, questo ha determinato un problema di parcheggi, evitando di far passare tutte queste auto, le persone potrebbero continuare a parcheggiare tranquillamente lungo la strada e potrebbero uscire di case e socializzare, senza rischiare di essere investiti, visto che le auto corrono tra le case come missili.

Questa è una situazione piuttosto complessa sulla quale il Comune deve porre l’attenzione. Piuttosto che pensare a costruire strade nel nulla, chiediamo che ponga l’accento su questa strada, sui beni esistenti affinché funzionino al meglio. Ribadiamo: qui non ci sono le minime condizioni di sicurezza".

Maria Grazia Lappa