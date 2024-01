Travanti e l’idea della ’città dei nonni’:: "Una zona per accogliere gli anziani"

‘La città dei nonni’. È questa la lungimirante proposta di Claudio Travanti che si prepara ad affrontare le prossime elezioni candidandosi all’interno del partito di Forza Italia e a supporto di Marco Fioravanti. "L’idea – commenta – che intendo proporre è la ’città dei nonni’. Una questione che ho a cuore da tempo. Si tratterebbe di mettere su, in una zona della città da individuare, una cittadella in grado di accogliere anziani e pensionati. Qui gli stessi potranno ricevere assistenza sanitaria quotidianamente con la presenza al suo interno di un presidio medico e una farmacia. Oltre ai tanti altri servizi necessari (consegna della spesa alimentare, posta, medicinali, ecc...) che potrebbero aiutare molte famiglie a risolvere svariati problemi. Nella nostra provincia ci sono tante strutture sanitarie sature o che che fanno davvero fatica a gestire le tante richieste. Le stesse case di cura sono letteralmente piene e le liste d’attesa restano interminabili. Qui si darebbe lavoro a molte persone e riusciremo ad attrarre in città anche chi vive fuori e ha bisogno di questi servizi fondamentali. Gli appartamenti potrebbero essere affittati o venduti agli interessati. Il finanziamento del progetto potrebbe essere di carattere sia pubblico che privato". Sabato 3 febbraio Travanti inaugurerà il proprio punto elettorale di via Angelini alla presenza del primo cittadino.

mas.mar.