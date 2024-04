Tre giorni a cavallo lungo l’ippovia del fiume Tenna

Leoni

Gran fermento in casa Antichi sentieri -Nuovi cammini. Si sta ultimando il programma prima della tre giorni a cavallo di primavera. Individuato il periodo: dal 3 al 5 maggio. Il percorso è stato già più volte sperimentato: dal Parco fluviale di Monte Urano sino a Colmartese di Montefortino. Si rasenta il fiume Tenna, ci si inoltra in diversi boschi, si superano alcuni guadi, si lambiscono le vecchie stazioni ferroviari, si toccano alcuni punti turisticamente originali e si raggiunge la destinazione. Nei pomeriggi, prima della cena e del pernottamento, si visiteranno alcuni centri dell’entroterra. Per la sintesi: lo sport ippico che si lega alla cultura ma anche al buon cibo. Per i pasti si avrà un’attenzione particolare ai piatti della tradizione ovvero alla dieta mediterranea. Il percorso potrà essere effettuato oltre che con i cavalli anche in bici. Non è l’unica attività in apertura della bella stagione dell’Associazione nata a Montegiorgio nel 2013 I cavalieri degli Antichi sentieri – Nuovi cammini saranno infatti impegnati anche il 21 aprile prossimo – la data ancora non è stata confermata -, stavolta però in terra di Monte San Martino. L’occasione è data dall’iniziativa che prende il nome di Aziende agricole aperte – Fioritura della mela rosa. L’evento è stato promosso dal comune di Monte San Martino in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Antichi sentieri – Nuovi cammini. In questa occasione, la proposta sarà quella di raggiungere e visitare le aziende a cavallo o in bici. Ovviamente, anche gli altri mezzi sono consentiti. Ma l’esperienza a cavallo è tutta un’altra cosa. A proposito di appuntamenti. L’Associazione ne prevede alcuni a Smerillo, Montefalcone, Falerone, Fermo e Montegiorgio. In diversi comuni si procederà al cosiddetto Battesimo della sella, invitando gli allievi delle scuole a familiarizzare con i cavalli. In altri comuni l’invito sarà per un viaggio attraverso viottoli sconosciuti o non più percorsi. Per l’estate, è prevista la risalita delle sponde del fiume Tenna, partendo dal Santuario di Santa Maria a Mare di Fermo sino a quello della Madonna dell’Ambro a Montefortino. In questo caso, oltre allo sport e alla cultura, ci sarà anche quell’aspetto di turismo religioso oggi molto in voga.