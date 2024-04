Triathlon Adriatico, tutto pronto per la gara

Domenica prossima scatta da Cupra Marittima la nuova edizione del Triathlon Adriatico Series Olimpico, gold nazionale, promossa dalla società Flipper presieduta da Raffaele Avigliano. La manifestazione sportiva prevede un circuito di 10 gare da disputare nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia. Per Cupra Marittima si tratta della terza edizione. "Un evento importante per Cupra Marittima – ha Affermato il sindaco Alessio Piersimoni – poiché attraverso lo sport abbiamo deciso di far conoscere il nostro paese a tanti atleti che arrivano da ogni regione d’Italia e contiamo di aumentare le presenze turistiche con l’apertura delle attività ricettive anticipata. Insomma vogliamo destagionalizzare. Nelle due edizioni precedenti abbiamo distribuito un questionario dal quale è emerso che molti non conoscevano il nostro paese e che l’avevano apprezzato molto esprimendo giudizi positivi. Quest’anno la manifestazione l’abbiamo anticipata, inserendola fra i due ponti, quello del 25 Aprile e quello del 1° Maggio. L’arrivo e la partenza avverrà alle ore 10 dal parco Martelli, lungomare nord". Di iniziativa tesa a incrementare le presenza turistiche e di gran lavoro di squadra ha parlato anche il consigliere delegato allo sport Remo Lelli. "Cupra Marittima sta raccogliendo i frutti della scelta di aderire a questa manifestazione sportiva nazionale – ha affermato il presidente della Flipper Avigliano – Quest’anno non sarà un triathlon Sprint come nel passato, ma una versione olimpica con le distanze raddoppiate, 1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa. Prevediamo l’arrivo di 250 atleti circa, molti dei quali da tutta Italia, ora spettiamo le società della regione Marche che di solito si iscrivono all’ultimo momento seguendo le previsioni meteo". I campi di gara sono stati descritti dal direttore, Ezio Amatucci. "I percorsi sono gli stessi delle precedenti edizioni, ma le distanze e le modalità, trattandosi di una gara olimpica, sono cambiate. La corsa di nuoto sarà disputata in un unico giro mentre quella di ciclismo si disputerà per la maggior parte lungo la Valmenocchia su due giri di 20 Km ciascuno. La corsa a piedi, invece, si snoderà completamente nel centro cittadino. Trattandosi di una gara olimpica sono stati raddoppiati anche i premi passati a 3 mila euro, globalmente, per la premiazione dei primi tre uomini e per le prime tre donne classificate". Giovedì saranno chiuse le iscrizioni.

Marcello Iezzi