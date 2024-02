Trofeo ‘Ancaria d’oro’ per il premio Fanfulla

E’ stato realizzato dall’artista orafo Gianluca Staffolani, su commissione della ‘Frida Art Academy’ diretta da Zeno Rossi, il trofeo ‘Ancaria d’oro’ che verrà consegnato al vincitore del premio Tonino ‘Fanfulla’. L’opera riproduce l’immagine della dea Ancaria, nume tutelare dei piceni e del Piceno. "Culto arrivato – dice Rossi - fino agli insediamenti romani e decaduto con la consacrazione di Sant’Emidio. Ancaria è stata la protettrice del nostro territorio per secoli. L’opera segue la descrizione fornita dall’accademia all’orafo, ossia una divinità con ali da pipistrello sulla testa, sulla schiena e sugli omeri, dagli occhi severi e capelli fiammeggianti. L’effige descritta dall’artista riporta tutti i simboli dei Piceni: le foglie di quercia, i motivi a ricciolo di questo popolo ancestrale e varie figure umane sulla base. Il vincitore della prima ‘Ancaria d’oro’ entrerà in possesso di un’opera unica, oltre a un premio in denaro". Gli altri premi sono quattro borse di studio in arti visive e performative alla ‘Frida Art Academy’. "La fusione tra premio Tonino ‘Fanfulla’ e Ancaria d’oro – conclude il fratello di Tonino, Piero Silvaggio – rappresenta il binomio perfetto che sintetizza il concetto di senso di appartenenza e memoria".

l. c.